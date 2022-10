Aanduidingen speeldag 11: Van Driessche moet KVM - Anderlecht in goede banen leiden, Laforge verwacht op Bosuil

De aanduidingen van de scheidsrechters voor speeldag 11 in de Jupiler Pro League zijn bekend. KVM ontvangt zondag Anderlecht: één van de meest in het oog springende affiches en die zal geleid worden door Bram Van Driessche.

De speeldag start vrijdagavond met Antwerp - STVV. Nicolas Laforge heeft de wedstrijd van de leider in onze hoogste voetbalklasse toegewezen gekregen. Zaterdagnamiddag neemt RC Genk het in eigen huis op tegen KV Kortrijk en dat zal gebeuren onder leiding van Jonathan Lardot. Bert Put is later die avond scheidsrechter van dienst bij Club Brugge - Westerlo.

Op zondag zullen ook vele ogen gericht zijn op de beslissingen van de scheidsrechters, bijvoorbeeld wanneer Anderlecht naar Mechelen trekt. Aan Bram Van Driessche om daar het hoofd koel te houden. Brent Staessens leidt Eupen - Gent. Helemaal op het scherp van de snee zal de Waalse derby tussen Charleroi en Standard verlopen. Aan Nathan Verboomen om daar alles in goede banen te leiden.

Een overzicht:

Antwerp - STVV: Nicolas Laforge

RC Genk - KV Kortrijk: Nicolas Lardot

Seraing - KV Oostende: Arthur Denil

Zulte Waregem - OHL: Wesli De Cremer

Club Brugge - Westerlo: Bert Put

KV Mechelen - Anderlecht: Bram Van Driessche

Eupen - AA Gent: Brent Staessens

Charleroi - Standard: Nathan Verboomen

Union - Cercle Brugge: Jasper Vergoote