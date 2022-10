Portugal doet de droom van de Red Flames uiteenspatten

De Red Flames gaan niet naar het WK. In de barrages verloren ze op de valreep met 2-1 van Portugal.

De 1e horde van de Red Flames in de WK-barrages was Portugal die meteen ook de beste start namen. Zij kregen de beste kansen, maar het was Tessa Wullaert die bijna als 1e scoorde. Alleen op weg naar doel werkte ze slecht af. Daarna herstelden de Flames verder het evenwicht. Toch kwam Portugal na een half uur op voorsprong. Diana Silva tikte een voorzet binnen.

Enkele minuten voor het rustsignaal claimden de Flames tot 2 keer toe een strafschop. Bij de 1e keer wilden de scheidsrechters en de VAR er niets van weten. Daarna kregen de Flames wel wat ze wilden. Wullaert trapte de penalty staalhard binnen. 1-1 was de ruststand.

Net na rust leken de Flames op voorsprong te komen, maar de kopbal van Van Kerkhoven werd afgekeurd door een fout die was voorafgegaan. Daarna duwde Portugal door en gingen op zoek naar hun 2e doelpunt. De Flames hielden lang stand en zagen eerst nog een strapschop tegenkrijgen, maar de VAR zag dat de fout buiten de 16 gebeurde: vrije trap en een rode kaart voor Tysiak.

Portugal maakte gebruik van het voordeel en hun vrije trap was meteen gevaarlijk. Euvrard moest in hoekschop duwen. Maar het was een maat voor niets: Porugal scoorde via die hoekschop en schakelde de Flames zo uit voor het WK.