Leo Van der Elst haalt herinneringen op aan broer 'Swat', die met Anderlecht tegen ECII won tegen West Ham: "Op de lappen met de Rolling Stones"

Leo Van der Elst, voltijds in dienst bij Club Brugge, heeft ooit met een Anderlecht-sjaal om in het Astridpark gezeten. Toen zijn broer François voor paars-wit speelde natuurlijk. En er de finale van de Europa Cup II won tegen West Ham.

Daarna vertrok 'Swat' naar New York Cosmos op zijn 26ste. "De wildste verhalen. New York Cosmos, dat was de ploeg van Pelé, Neeskens, Chinaglia, Beckenbauer... en onze Swat. Cosmos was eigendom van filmproducent Warner Brothers, Swat vertelde dan dat tijdens de rust van een match plots Clint Eastwood in de kleedkamer stond. Of dat hij op de lappen was geweest met The Rolling Stones. Trainingskamp bij Cosmos, dat was drie weken Bahama's", vertelt Leo in De Morgen.

Swat Van der Elst zou volgens zijn broer tegenwoordig veel hoger spelen. "Europese top, zonder enige twijfel. Een speler met zijn kwaliteiten zou voor een Belgische club onbetaalbaar zijn. Ik vergelijk hem een beetje met Tajon Buchanan nu, die snelheid en die versnelling had hij ook."