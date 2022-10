Sambi Lokonga staat nog eens in de basis bij Arsenal

Albert Sambi Lokonga zit op dit moment in een moeilijke periode bij Arsenal. Hij krijgt weinig speelminuten van Mikel Arteta.

Vorig seizoen kende Albert Sambi Lokonga al een moeilijk seizoenseinde bij Arsenal. In het begin van het seizoen mocht elke keer starten, maar naar het einde toe verzeilde hij naar de achtergrond.

Dit seizoen is zijn situatie niet veel verbeterd. Hij startte nog maar 3 keer in de basis. De laatste keer was op 8 september, bijna een maand geleden.

Tegen FK Bodø/Glimt in de Europa League krijgt hij van Mikel Arteta nog eens de kans om zich te tonen. Hij start in de basis.