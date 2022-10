"Waakzaam zijn dat Club Brugge niet het Bayern München van België wordt"

Club Brugge maakte ook tegen Atlético Madrid de nodige indruk. En zo lijkt de kloof tussen blauw-zwart en de rest van België alleen maar groter te gaan worden.

Club Brugge mocht de voorbije jaren al zo'n 130 miljoen euro in vier campagnes Champions League bijschrijven, ook dit seizoen gaan ze er de vruchten van plukken.

Balans

En dus lijkt blauw-zwart steeds verder weg te lopen van de rest in België. "We moeten vermijden dat Club Brugge het Bayern van België wordt", aldus Philippe Bormans van Union bij Het Laatste Nieuws.

"We moeten daar als andere clubs in België waakzaam voor zijn. Wat afwisseling is goed om de financiële en sportieve balans te behouden."