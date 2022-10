Van totaal overbodig bij Antwerp tot basisspeler: "Ik voelde dat ik niet moest onderdoen en ik mocht niet meer weg van de trainer"

Elke keer je denkt: nu gaat Pieter Gerkens er wel uitvliegen, laat Mark van Bommel hem staan. Nochtans is de concurrentie op het Antwerpse middenveld moordend, maar Gerkens ligt duidelijk in de bovenste la bij zijn trainer.

Gerkens heeft dat helemaal zelf afgedwongen. "Ik begon deze zomer aan de voorbereiding zonder al te hoge verwachtingen. Oké, er kwam een nieuwe trainer, dus dan weet je maar nooit", vertelt hij in HLN. "Anderzijds kwamen er vanuit de club bepaalde signalen: aangezien ik op het einde van vorig seizoen wat uit beeld was geraakt en mijn laatste contractjaar in ging, mocht ik uitkijken naar iets anders."

Maar tijdens de voorbereiding bleek dat Van Bommel het met hem zag zitten. "In elke oefenmatch groeide het vertrouwen en dan sta je ineens toch in die ploeg. Ik voelde ook dat ik niet moest onderdoen voor anderen. Na de stage, in aanloop naar de laatste oefenmatch tegen Dinamo Kiev, riep de trainer me bij zich. Zijn boodschap: 'Pieter, jij mag niet meer weg.' Dat was wel fijn om te horen, natuurlijk."

En toch blijft er nog twijfel. "Hoewel ik dit seizoen al quasi alles speelde, durf ik toch nog niet te zeggen dat ik me een vaste waarde voel. Toen Jurgen Ekkelenkamp in augustus arriveerde, heb ik wel eens gedacht wat iedereen dacht: dat ik uit de ploeg zou vliegen. Maar kijk, Jurgen en ik speelden ondertussen al regelmatig samen. Tegelijk blijf ik voorzichtig. In voetbal kan alles snel veranderen. Je weet ook maar nooit dat mijn contractsituatie vroeg of laat in mijn nadeel gaat spelen."