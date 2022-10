Club Brugge rekent op gigantische winst op Ferran Jutgla: "Dat is te weinig"

Ferran Jutgla bepaalt voor een groot deel het mooie weer bij Club Brugge en dat gaat ook in Europa niet zomaar voorbij.

Club Brugge legde 5 miljoen euro op tafel voor Ferran Jutgla, maar ondertussen zou de Spanjaard al een veelvoud daarvan waard zijn.

Hier en daar is al te horen dat Club Brugge in januari minstens 20 miljoen euro voor hem kan krijgen. Franky Van Der Elst vindt dat echter niet de juiste prijs.

“Als je De Ketelaere verkoopt voor 35, dan is 20 voor Jutgla te weinig”, klinkt het in Het Nieuwsblad. Het is voor Club Brugge dan wel te hopen dat hij dit niveau aanhoudt en ook opgeroepen wordt voor de nationale ploeg.

Zeker dat laatste zou een enorme boost voor de prijs van Jutgla zijn, maar momenteel ziet het er niet naar uit dat hij de Spaanse selectie haalt. “Als hij op Atlético nu nog eens scoort, dan kan dat wel. Dat zou het verhaal nog mooier maken. Dan moet ik de zakdoeken zeker bovenhalen.”