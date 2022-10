Verbeke geeft toe: "Eigenlijk was het plan om Amuzu te verkopen en Gomez te houden" en "Altijd die dag gevreesd"

Anderlecht heeft deze zomer een grote transformatie ondergaan. Zowel in de trainersstaf als in de spelersgroep. Eén van de vertrekkers was Sergio Gomez, maar dat was eigenlijk niet de bedoeling.

"Sergio Gómez is een verhaal apart. Eigenlijk was het onze bedoeling om Amuzu te verkopen en Gómez te houden, contractueel was dat het meest logische. Op een bepaald moment werd duidelijk dat Gómez absoluut naar Manchester City wilde, hij stond met tranen in de ogen in mijn bureau", legt Verbeke uit in HLN.

Uiteindelijk inde Anderlecht 13 miljoen voor de linksachter. "Financieel konden we daar ook een geweldige zaak doen. Amuzu had een klik met de coach en speelde goed. Met Duranville hadden we daar nog een toptalent achter de hand, zij moeten met elkaar de concurrentie aangaan. N’Diaye hebben we transfervrij bij Barcelona gehaald en moet op termijn een alternatief zijn op de linksachter."

Ook brengen niet alle transfers momenteel wat er van hen verwacht wordt. Anderlecht krijgt dan ook kritiek dat ze geen ervaren spits haalden, want enkel Fabio Silva zorgt voor gevaar. "Spitsen met ervaring kosten geld. We proberen al drie jaar op onze manier de juiste spitsen te vinden. Nmecha, Zirkzee, Kouamé en Fábio waren voltreffers. Maar ik heb altijd de dag gevreesd dat we een spits zouden rekruteren die niet onmiddellijk zou presteren en dat is op dit moment het geval met Sebastiano Esposito."