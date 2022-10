Aad De Mos spreekt over de mogelijke degradatie van KV Mechelen

KV Mechelen staat met 11 op 30 maar twee puntjes boven de degradatieplaatsen in de Jupiler Pro League.

Het lijkt een heel moeilijk seizoen te worden voor KV Mechelen. De start was niet goed met slechts elf op dertig en de kalender bevat enkele stevige wedstrijden in de komende duels.

Volgens Aad De Mos zal KV Mechelen zich wel redden. “Jawel. Al moet Mechelen het meer hebben van de grote wedstrijden, waarin het zich kan vastbijten en het spel niet hoeft te maken”, zegt de Nederlander in Gazet van Antwerpen.

“Vanwege het zware programma dat nu volgt, verwacht iedereen dat Mechelen het moeilijk zal krijgen, maar net dan is het op zijn gevaarlijkst. Met het publiek erachter, in mijn ogen het beste van het land, is KV Mechelen lastig te bespelen.”