Felice Mazzu ziet nu ook waarde van een viermansachterhoede: "Jullie en dit resultaat hebben me doen nadenken"

Felice Mazzu heeft uiteindelijk dan toch eens zijn systeem veranderd. Toeval of niet, maar Anderlecht speelde een pak beter met 4 achteraan en een dynamisch middenveld/aanval. Een idee dat al een tijdje in zijn hoofd speelde omdat hij er zowat elke week vragen over kreeg.

Ja, op zijn persconferentie vroegen de aanwezige journalisten telkens voorzichtig of de 3-5-2 die hij ook bij Union hanteerde wel het beste systeem zou zijn voor deze ploeg. Na KVM werd hem dan ook gevraagd of het de omstandigheden waren die hem deden veranderen of dat hij er al langer aan dacht.

"(lacht) Jullie (de pers) hebben er me toch al genoeg doen aan denken? En ja, zo ben ik er ook beginnen over nadenken. De omstandigheden waren er vandaag ook naar. Er stond heel wat volk op de Mechelse flanken en na dat desastreuze eerste halfuur moesten we iets doen. Toen besliste ik om te veranderen. Maar hopelijk trekken jullie vandaag meer positieve dan negatieve conclusies."

Hoedt?

't Is moeilijk om dat eerste dramatische halfuur te vergeten, maar hij heeft gelijk dat zijn spelers de schouders rechtten. "Ze zeggen wel dat je beter met je eigen ideeën kan leven dan sterven met die van een ander. Maar op een gegeven moment zijn resultaten ook belangrijk. Dus ja, dit resultaat doet me nadenken over hoe het nu verder moet. En of we dat nog kunnen doen."

Zou dan Wesley Hoedt, veroorzaker van de penalty en al langer in mindere doen, het slachtoffer worden? "We hebben vandaag een moeilijke beslissing moeten nemen. We hebben Hoedt eruit gehaald omdat we de snelheid wilden behouden tegenover hun snelle spelers. Een trainer moet keuzes maken op basis van de tegenstander."