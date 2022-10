Fergal Harkin wist het vanaf dag 1: "Twee tegenstanders die Standard elk seizoen moet kloppen"

Fergal Harkin heeft als sportief directeur van Standard wel heel snel te horen gekregen welke matchen er toe doen in de Jupiler Pro League.

Voor de Rouches zijn er twee tegenstanders in 1A die er helemaal bovenuit steken. Fergal Harkin kreeg dat meteen te horen op Sclessin.

“Vanaf dag één dat ik hier ben. Ik weet dat er twee wedstrijden zijn die we absoluut moeten winnen. Tegen Anderlecht en tegen Charleroi”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

De sfeer die er was tijdens de match tegen Club Brugge was hetgeen ze op Sclessin willen zien. “Ik ben fan van Celtic en de sfeer tegen Club deed me heel hard denken aan die in Celtic Park. Ik kreeg er kippenvel van.”