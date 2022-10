4-4-2 bij toeval, maar de vraag is of Felice Mazzu er mee zal doorgaan

De crisis - een beetje - bezworen: Anderlecht won na een draak van een eerste helft de wedstrijd op KV Mechelen. Daarbij moest Felice Mazzu wel van zijn geliefde 3-5-2 afstappen. En nu? Ook zo tegen West Ham en Club Brugge.

"Een coach leeft beter met zijn eigen ideeën dan sterven met een ander zijn ideeën", verkondigde Mazzu achteraf. "Maar resultaat is ook belangrijk en dus doet dit me nadenken." Als we hem één raad mogen geven: denk er echt goed over na, want als hij nu toch zijn eigen ideeën blijft aanhangen en straks pijnlijke prestaties en resultaten neerzet, gaat hem dat de kop kosten. Daar mag u zeker van zijn.

De fans en waarnemers pleiten al lang voor een aanpassing van het systeem. Ok, hij heeft er grote resultaten mee gehaald bij Union, maar bij Anderlecht heeft hij geen Nieuwkoop of Lapoussin rondlopen. Jongens met grote volumes en een lichaam dat duels kan winnen. Amuzu, Duranville, Murillo... ze zijn daarvoor niet gemaakt.

Probleemgeval Hoedt

Daarnaast heeft hij met Wesley Hoedt een probleemgeval rondlopen. De Nederlander loopt al een hele tijd achter zijn beste niveau te zoeken en maakte tegen KVM een domme penaltyfout. De 28-jarige Nederlander is één van de dure jongens qua contract in de kern, maar geeft voorlopig niet thuis. Als Mazzu overschakelt naar een viermansverdediging lijkt Hoedt het slachtoffer te gaan worden. En wat met Vertonghen? Centrale verdediger of linksback?

In ieder geval hebben zijn ploegmaats er ook wat problemen mee dat Hoedt altijd naar hen wijst als er een goal valt, terwijl hijzelf niet altijd vrijuit gaat. Maar voor de rest? Het bleek dat er meer ruimte was om te voetballen in een 4-4-2. Dat vooral de aanvallende spelers er zich beter in voelden. Verschaeren kon tussen de lijnen voetballen, Silva kan diepgang brengen, Amuzu kan dichter bij de zestien spelen...

Mazzu moet er hard en diep over nadenken. Hij kan de controverse rond zijn persoon enkel omdraaien als hij wat meebuigt. Maar zijn verleden bij Genk heeft hem geleerd dat hij dat beter niet doet. Mazzu zit in dubio... Maar wat ons betreft, wordt het buigen of barsten. De perceptie dat 'zijn systeem' niet werkt, gaat hij nooit meer kunnen draaien.