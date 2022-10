Bjorn Meijer heeft zijn keuze al gemaakt: "Geef hen maar in de achtste finales"

Club Brugge is na amper vier speeldagen in de groepsfase zeker van de achtste finales van de Champions League.

Het 0-0-gelijkspel op Atletico Madrid was voor Club Brugge voldoende voor een historische kwalificatie richting achtste finales van de Champions League.

Bjorn Meijer moet alvast niet lang nadenken om te weten welke ploeg hij in de volgende ronde wil treffen. “Liverpool! Die ploeg noemde ik ook al in mijn droompoule. Voetballen op Anfield Road”, vertelt hij bij de Krant van West-Vlaanderen.

Ondanks een contract tot 2026 wil Meijer snel naar de Premier League. “Ik hoop er ooit te spelen, maar voorlopig is dat lastig in te schatten. Eerst maar even kijken hoe het hier verdergaat. Ik voel me hier ontzettend goed thuis.”