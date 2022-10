Jonas De Roeck schat kansen van Chadli op WK-selectie in

Nacer Chadli kwam naar Westerlo, puur met de bedoeling om zijn kansen op een WK-selectie te zien verhogen.

Gaat Nacer Chadli mee naar het WK? Het is aan bondscoach Roberto Martinez om die knoop door te hakken. De speler zelf wil zich alvast laten zien bij Westerlo.

“Hij heeft kwaliteiten die andere jongens niet hebben en ook zijn polyvalentie is een troef”, zegt trainer Jonas De Roeck van Westerlo aan Het Nieuwsblad.

Al is de belangrijkste vraag volgens De Roeck wel hoe fit Chadli zal zijn. “In Westerlo zie ik een speler die er alles aan zal doen om erbij te zijn. Hij is echt gemotiveerd om hier te slagen en belangrijk te zijn.”

“Gaat hij naar Qatar, dan kan een club als Westerlo alleen maar trots zijn. Een speler op het WK, dat is voor deze club uniek. Naast Chadli hebben we vijf internationals. Dat is hier nog nooit gebeurd. Dat is nog maar eens een bewijs dat deze club aan het groeien is.”