Heynen weet waarom hij niet opgeroepen wordt voor Rode Duivels: "Leeftijd is mijn grootste probleem"

Bryan Heynen speelt al heel lange tijd op hoog niveau bij Genk, maar de 25-jarige kapitein heeft nog steeds geen cap bij de Rode Duivels kunnen versieren. En hij rekent er ook niet echt meer op.

Het WK, daar heeft hij al helemaal geen hoop meer op. Ik ben daar redelijk nuchter in. Als je niet in de brede kern van 36 zat en ook niet werd opgeroepen op het moment dat de internationals met meer dan 50 caps mochten thuis blijven, dan is de kans heel klein dat je de 26-koppige kern voor Qatar haalt", klinkt het in HBvL.

"Ik begrijp dat ik vorig seizoen niet werd opgeroepen, toen ik net als de ploeg in mindere doen was. Met mijn niveau van het kampioenenjaar en nu, verdien ik misschien wel een selectie. Al ligt de lat natuurlijk hoog bij de nummer twee van de wereld."

Heynen heeft er ook een verklaring voor. "Mijn grootste probleem is denk ik, dat ik tussen twee generaties in val. Ik was nog te jong toen de huidige ploeg van dertigers en bijna-dertigers zich vormde. En ik behoor niet tot de jonge groep, die men klaarstoomt voor de aflossing van de wacht. Op het volgende WK zal ik bijna 30 zijn. Natuurlijk zal ik altijd ter beschikking staan, ik zou het een enorme eer vinden om Rode Duivel te zijn.”