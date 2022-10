Wouter Vrancken tempert verwachtingen: "De titel was de ambitie niet"

Racing Genk staat sinds afgelopen weekend aan de leiding in het klassement van de Jupiler Pro League.

Door de nederlaag van Royal Antwerp FC op bezoek bij Standard is Racing Genk de nieuwe leider in de Jupiler Pro League. Dat was niet meteen wat men verwacht had.

Wouter Vrancken wil zich dan ook niet zot laten maken. “We zitten nog niet eens halfweg het seizoen. De ambitie was de top vier - niet de titel - en dat is een realistische doelstelling”, vertelt Vrancken aan Het Laatste Nieuws.

“Maar je wil altijd zo hoog mogelijk staan, daarvoor ben je sportman geworden. Ik ben er ook niet bang voor dat mijn spelers al met hun hoofd bij de topper van zondag tegen Antwerp gaan zitten. Ze houden de voetjes op de grond en slaan geen matchen over.”