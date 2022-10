Jonas De Roeck blikt terug: "Slachtoffer geworden van die zaak"

De Roeck speelde tussen 2001 en 2005 voor Lierse SK. Achteraf besefte hij pas wat er allemaal gebeurde binnen de club.

De Roeck was één van de bepalende spelers bij Lierse SK. Hij had aanbiedingen van Club Brugge en Genk, maar ging daar niet op in. Plots werd hij na drie jaar op de bank gezet door trainer Paul Put.

“Zelf had ik geen idee waarom. Ook Eric Van Meir, toen de hulpcoach, begreep ik er niks van. 'Blijf rustig en probeer gewoon je best te doen', zei hij. Ondertussen werden er allerlei excuses gezocht waarom ik op de bank zat. Er werd zelfs gezegd dat ik een moeilijke jongen was. Dat was totaal niet waar, maar ik kon me niet eens verdedigen. Ongelooflijk frustrerend”, zegt De Roeck in de Sjotcast van Het Nieuwsblad.

Pas toen hij in 2005 vertrok naar Germinal Beerschot werd het De Roeck allemaal duidelijk. “Paul Put had in het begin van dat bewuste seizoen individuele gesprekken gevoerd met alle spelers. Hij heeft toen meteen gemerkt dat ik niet beïnvloedbaar was. Ik zat op de bank en zag dingen gebeuren waarvan ik dacht: hoe kan dat nu? Sommige dingen waren echt niet logisch. Achteraf is natuurlijk duidelijk geworden waarom de trainer sommige jongens niet wisselde. Maar op dat moment heb ik nooit aan omkoping durven denken.”

Uiteindelijk kostte het hem ook de nodige centen. “Ik ben enorm blij dat Germinal Beerschot mij toen de kans heeft gegeven om opnieuw profvoetballer te worden. Maar ik heb toen wel 50% loon moeten inleveren, waar ik twee jaar eerder nog naar Club Brugge of Genk kon. Er zijn veel mensen slachtoffer geworden van die zaak, maar ikzelf eigenlijk ook. Gewoon door eerlijk te zijn.”