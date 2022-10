Top&Flop Genk, Union en Gano vs Anderlecht, Gent en VAR-gedoe

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Zinho Gano Een gevallen held, die in de B-kern zat, heeft in een belangrijke week zijn team mee aan heel erg belangrijke punten geholpen. Het penaltydoelpunt tegen Kortrijk was niet extreem belangrijk, de winning goal tegen Anderlecht was dat wél helemaal. Union De manier waarop Union dit seizoen blijft spelen is echt prachtig om zien. Ook tegen AA Gent waren ze een klasse te sterk en te snel. Het maakt dat de troepen van Karel Geraerts misschien wel voor het tweede seizoen op rij de verrassing zijn. Bevestigen is vaak het lastigste en dat doen ze. Dartel Genk Antwerp en Club Brugge deden het ook prima, maar zeker Genk maakte indruk tegen het ook al aardig voetballende Westerlo dit seizoen. Het ene doelpunt na het andere werd het, 6-1 is een uitslag die je niet al te vaak ziet. En zo mogen de Limburgers als leider naar Antwerp. FLOP Anderlecht Paars-wit zit in de hoek waar de klappen vallen. Ook op bezoek bij Zulte Waregem ging het opnieuw onderuit. Felice Mazzu mag voorlopig aan blijven, maar de druk lijkt dan toch steeds toe te nemen. Al zeven keer verloren in dertien wedstrijden en verder van de top-4 verwijderd dan van degradatie momenteel: ontluisterend. © photonews AA Gent Ook AA Gent zit in de hoek waar de klappen vallen. Op bezoek bij Union konden ze geen voet aan de grond zetten. De supporters gingen verhaal halen bij de spelers en coach Balette, er moet ook bij de Buffalo's stilaan iets gaan veranderen. VAR & Bril En de wekelijkse rubriek van het betere (of slechtere) VAR-werk mag ook in deze midweekwedstrijd niet ontbreken uiteraard. Wat we in de Elindus Arena te zien kregen tart alle verbeelding. En zo blijft het wachten tot we eens een leuk weekend krijgen zonder gedoe.