Wouter Vrancken vol vertrouwen naar duel op Antwerp: "Kwaliteiten om iets te halen"

Zondag speelt Racing Genk op de Bosuil tegen Royal Antwerp FC. Het vertrouwen in Limburg is bijzonder groot.

“We kijken uit naar de match”, zegt trainer Wouter Vrancken aan Het Laatste Nieuws. “We kunnen er vrank en vrij naar toeleven. Het is leuk om als koploper zo’n topper te kunnen aanvatten. We leven er vol vertrouwen naartoe.”

Vrancken benadrukt het verschil in budget tussen de clubs, met Antwerp en Club Brugge die hoog boven de andere ploegen uitsteken. “Zij kunnen spelers kopen die voor andere clubs onhaalbaar zijn. Dan weet je wel wie de favoriet is, al is een favorietenrol nooit zo belangrijk. Een match kan altijd anders lopen. Wij willen op ons elan van de voorbije weken verdergaan en ons eigen ding blijven doen.”

De pandoering die The Great Old op Standard kreeg (3-0) is van geen tel voor Vrancken. “Ze hebben toen die wedstrijd in de eerste tien minuten uit handen gegeven, maar doorgaans krijgen ze toch weinig goals tegen. Antwerp is zowel collectief als individueel sterk. We zullen top moeten zijn, zeker in een volle Bosuil. Ik denk dat wij de kwaliteiten hebben om daar iets te gaan halen. Het geloof is er.”