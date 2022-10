Zondag topper op Bosuil: "Als er één ploeg is die het kan, is dat Genk"

Racing Genk speelde Westerlo met een 6-1-overwinning van het kastje naar de muur. Nu is het uitkijken naar de topper van zondag.

Met die 6-1-zege heeft Racing Genk nog maar eens getoond wat het allemaal in zijn mars heeft. De ploeg is gigantisch in de breedte uitgebouwd.

“Dat Onuachu kan scoren, weten we. Maar van de zes goals waren er ook een van Paintsil, Hrosovsky en twee van Muñoz. Coach Vrancken heeft de verdienste dat hij die spelers daarbij betrekt”, zegt Marc Degryse aan Het Laatste Nieuws.

En nu volgt de topper tegen The Great Old. “Ik ben benieuwd of Genk zondag Antwerp de eerste punten in de Bosuil afsnoept. Als er één ploeg is die het kan, is dat Genk. Antwerp kreeg tot nu toe alleen buitenshuis twee tikken tegen Kortrijk en Standard. Maar behalve Union heeft Antwerp thuis nog geen topclubs over de vloer gehad. Die komen er nu wel aan met Genk en daarna Anderlecht.”