Standard wil Clasico winnen: "Anderlecht nog wat meer doen twijfelen"

Standard is aan een wisselvallig seizoen bezig. Soms worden wedstrijden verloren (Seraing en deze midweek nog Mechelen) die niet meteen verloren mogen worden, maar in toppers stonden de Rouches er wel. Ideaal met de Clasico op komst?

Tegen Antwerp en Club Brugge werd in eigen huis al gewonnen dit seizoen. Hoog tijd om dat ook tegen Anderlecht nog eens te doen?

Twijfelen

"Ik heb hun wedstrijd tegen Zulte Waregem gezien en ik zie dat ze het moeilijk hebben. Maar ik wil niet over de moeilijke situatie van paars-wit praten", aldus Noé Dussenne op de persconferentie voorafgaand aan het duel.

"We hebben vorig seizoen ook een heel lastig jaar gehad, de focus moet altijd op ons liggen. De druk ligt op hen, maar onze supporters verwachten altijd veel van de Clasico en dus willen wij ook heel graag winnen. We willen een kopie laten zien van tegen Brugge en Antwerp. We moeten Anderlecht nog meer laten twijfelen."