🎥 Spelers Westerlo komen van overal ter wereld, maar niemand draait handen om voor ... Snollebollekes, Lil Kleine of "We komen met de velo"

KVC Westerlo won met 0-2 op bezoek bij KV Kortrijk op zaterdag. En dus was het tijd voor een feestje in het Guldensporenstadion. De Vlaamse identiteit is zeker niet weg bij de Kemphanen.

Begin dit jaar kwam er een Turkse investeerder naar Het Kuipje in Westerlo en op bezoek bij Kortrijk was er een erg diverse kern te bespeuren. Drie Turken, een Malinees, een Angolees (al is Vetokele in België geboren), een Amerikaan, een Rus, een Bulgaar, een Zuid-Afrikaan, een Braziliaan en een Deen: veel uitgebreider kan haast niet qua afkomst. En toch: na de wedstrijd knalde de ene Nederlandstalige klassieker na de andere uit de boxen van de bezoekerskleedkamer. Van links naar rechts met de snollebollekes, de betere nederhop van Frenna, 'Drank & Drugs' en zelfs de klassieker "We zijn van de Kempen, we zijn van Westerlo, we eten geiren pensen en we komen met de velo" passeerde de revue.