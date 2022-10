Robin Veldman brengt zijn hele staf mee: een trainer die meer naar Kompany neigt dan naar Mazzu

Robin Veldman is voor onbepaalde tijd de nieuwe hoofdtrainer van Anderlecht. De 36-jarige Nederlander zette heel mooie resultaten neer bij de RSCA Futures en liet hen ook mooi voetbal brengen. Een man die ze bij Anderlecht heel hoog in het vaandel dragen en die ze ook niet willen verliezen.

Daarom ook dat hij 'ad interim' wordt aangekondigd. Veldman moet liefst nog vele jaren meedraaien op Anderlecht, want hij is één van de steunpilaren die de club moet terugbrengen op het niveau van vroeger. Een man met een visie. Een man die lange dagen klopt op Neerpede ook.

Hij begon al vroeg aan zijn trainerscarrière en zette mooie resultaten neer bij de jeugd van Heerenveen, waar hij ook even video-analist was. In 2017 kwam Ajax hem er weghalen. De Toekomst - het gerenomeerde oefencomplex van de Amsterdammers - wenkte en dat laat je niet liggen. Ook daar werd hij alom geprezen voor zijn vakkennis en het was dan ook met grote tegenzin dat ze hem een jaar geleden naar Anderlecht zagen vertrekken.

Veldman moest er de beloften naar 1B leiden en de doorstroming naar de A-ploeg vergemakkelijken. Dat deed hij met verve. Vorig seizoen moest de Anderlecht-jeugd enkel zijn meerdere erkennen in een heel sterk Jong Genk. Maar dit seizoen verrasten ze met een quasi perfecte start in de Challenger Pro League. Veel balbezit, dominantie, opbouw van achteren en veel lopende mensen. Klinkt bekend?

Boeckx

Ja, het is zowat de filosofie van Vincent Kompany. Het was dan ook Kompany - samen met Peter Verbeke - die hem kon overtuigen Ajax om te ruilen voor Anderlecht. In Brussel zou hij nog meer verantwoordelijkheden krijgen. Bij matchen van de A-ploeg zat hij dan ook steevast in de buurt van het bestuur. Een klankbord.

Net als Kompany wil hij verzorgd voetbal zien en duidelijke looplijnen. Er zullen de komende dagen en weken heel wat tactische besprekingen zijn. Bij de jonge gasten sloeg en zalfde hij. Met Frank Boeckx heeft hij een assistent en keeperstrainer met dezelfde mindset. Daarom wou hij hem ook per se mee naar de A-ploeg en verhuist Guillaume Gillet samen met Samba Diawara naar de beloftenploeg.

Hij heeft geen ervaring met oudere spelers, maar dat zal zich in de komende weken moeten uitwijzen. In ieder geval zullen de spelers op hun plichten gewezen worden. En de steun van de supporters heeft hij. Dus ja, taak 1: vermijden dat Anderlecht voor het WK in degradatiezorgen zit.