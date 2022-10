Nieuwe Anderlecht-coach Veldman heeft niet de juiste papieren, Anderlecht moet op zoek naar coach met Pro Licence

Anderlecht zal actie moeten ondernemen indien ze met Robin Veldman willen doorgaan. De Nederlander beschikt immers niet over een Pro Licence Diploma. En dat is verplicht in 1A.

Veldman heeft wel zijn UEFA A-diploma, maar dat volstaat niet voor de Pro League. Anderlecht heeft zestig dagen tijd om een coach aan te stellen die wel een Pro Licence heeft, weet HLN. Maar er zijn nog andere mogelijkheden als ze met Veldman willen doorgaan. Er moet dan een aanvraag ingediend worden om aan de opleiding te mogen beginnen. De wachtlijst daarvoor is heel lang, maar Veldman zal waarschijnlijk dan wel tot de gelukkigen behoren. Daarnaast moeten ze een assistent vinden die wel een Pro Licence heeft. Binnen Anderlecht hebben enkel Hoofd Jeugdopleiding Jean Kindermans en U16-coach Stéphane Stassin die. Anders riskeren ze een boete. De opleiding duurt 1 jaar en 3 maanden.