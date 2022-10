Aanvaller van Club Brugge mag hopen op een selectie voor het WK in Qatar met Spanje

De goede prestaties van Club Brugge in de Champions League zijn de Spaanse bondscoach, Luis Enrique, niet ontgaan. Zo is Ferran Jutglà opgenomen in de ruime voorselectie van Spanje.

Afgelopen zomer kwam Ferran Jutglà over voor 6 miljoen euro van FC Barcelona. Een serieuze investering van Club Brugge, maar deze heeft wel al geloond. De aanvaller kwam ondertussen al achtmaal tot scoren voor de landskampioen waaronder tweemaal in de Champions League. Tot tweemaal toe werd hij daar zelfs gekroond tot man van de match. Deze sterke prestaties zijn de Spaanse bondscoach Luis Enrique niet ontgaan. Zo is Jutglà opgenomen in de ruime voorselectie (55 spelers) voor het WK in Qatar. Uiteindelijk zullen er 26 Spaanse spelers afreizen naar Qatar. “Op basis van wat hij al laten zien heeft - ook op Champions League-niveau - is dit verdiend”, verklaart Hoefkens tegenover Gazet van Antwerpen. “Maar straks is het Luis Enrique die beslist of hij mee mag. Wat ik daarvan denk, maakt dus weinig uit.”

Lees ook... Club Brugge heeft iets recht te zetten