Mark Van Bommel wil niet weten van vormdip: "Spelen zelfs beter dan enkele weken geleden"

Heel wat heisa in en rond de Bosuil afgelopen week en dat had allemaal te maken met trainer Mark Van Bommel.

De Nederlandse trainer werd in zijn parkeergarage geconfronteerd met een carjacker maar kwam ongeschonden uit de situatie. Op de persconferentie voor de wedstrijd van Charleroi nam de trainer zelf even het woord om de journalisten voor te zijn en de kwestie af te handelen. Antwerp en Van Bommel hadden immers een wedstrijd voor te bereiden.

Na de nederlaag tegen RC Genk vorige week bleef Antwerp achter met een magere 6/15. Daarvoor scoorde The Great Old dan weer een prachtige 27/27. Zit de oudste club van België in een vormdip na de wittebroodsweken van Van Bommel?

De trainer zelf denkt alvast van niet: "Toen we 27 op 27 hadden, zei ik al dat de kwaliteit beter kon. Nu spelen we beter maar laten we wel punten liggen. Na die knappe reeks zijn we niet gek gaan doen dus nu doen we dat ook niet na drie nederlagen", klinkt het bij Van Bommel.

Al kan er wellicht maar best gewonnen worden want anders staat Genk 7 punten los aan kop van het klassement. Met ook nog wedstrijden tegen Anderlecht, Club Brugge en Westerlo voor het WK, staat Antwerp voor nog enkele belangrijke weken.