CIJFER VAN DE WEEK: 85 - Ajax is dé opleidingsclub van en voor Europa, welke vier Belgische teams leggen beste cijfers voor?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de beste trainingsclubs als het aankomt op Europese spelers. Ajax Amsterdam is dan de primus van de Europese klas.

Zij hebben al liefst 85 spelers opgeleid die ondertussen op het hoogste niveau spelen ergens in Europa en gaan daarmee volgens het CIES Benfica (73) en Dynamo Kiev (72) vooraf.

Anderlecht primus in België

Van de ploegen uit de G5-competities is Real Madrid (7e, 60) de beste, met Barcelona (58) en PSG (56) dicht in de buurt.

Binnen België is Anderlecht de primus met 50 opgeleide spelers. Ook KRC Genk (40), Standard (37) en Club Brugge 30 staan in de top-200.