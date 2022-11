Geeft Refaelov de paars-witte fans hier hoop op terugkeer Zirkzee? "Zie je in januari!"

Is er dan toch nog iets in de maak? Eleven vond een foto op Instagram van Joshua Zirkzee en Lior Refaelov waarbij de Israëli zijn vroegere kompaan liet weten dat hij hem in januari terugziet.

U kent allemaal het transferverhaal van afgelopen zomer wel. Toen koos Zirkzee voor Bologna terwijl hij ook dicht bij een terugkeer naar Anderlecht stond. Intussen is zijn verhaal in de Serie A niet helemaal wat hij ervan gehoopt had. Hij kreeg de afgelopen drie wedstrijden wel twee basisplaatsen, maar zit nog steeds meer op de bank dan hem lief is. In die twee basisplaatsen gaf hij wel één assist en scoorde hij één keer. Maar zit een transfer in januari er in? De kans is volgens ons klein te noemen.