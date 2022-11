Raskin wil mee naar WK na heel sterk seizoensbegin: "Zeker als je ziet hoe makkelijk anderen geselecteerd worden"

Er zijn er nog veel die hopen om straks mee te mogen gaan naar het WK in Qatar. Eén daarvan is Nicolas Raskin, die een heel sterk seizoen aan het spelen is en de motor is van een verrassend sterk Standard.

“Als je ziet hoe ik bezig ben aan het seizoen, heb ik het recht om eraan te denken”, zegt hij bij RTL. “Zeker als je ziet hoe snel sommige anderen geselecteerd worden ondanks het feit dat ze geen uitzonderlijk goeie wedstrijden speelden. Dus ik wacht er ongeduldig op. Ik ben Belg, ik ben gelukkig en fier om Belg te zijn en ik wil mijn land op het hoogste niveau vertegenwoordigen. Ik vind dat ik een selectie zou kunnen verdienen op basis van mijn prestaties dit seizoen. Ik blijf groeien en moet grote ambities hebben.” Roberto Martinez heeft hem wel al eens gecontacteerd. “Vorig jaar was er een videocall met de bondscoach en vier, vijf, zes spelers van de U21 die kans maakten om snel Rode Duivel te worden. Ik weet dus dat hij me volgt en dat hij me apprecieert. Nu wacht ik om eens geselecteerd te worden. Ik heb één keer meegetraind en weet dat ze toen heel tevreden waren over mij.”