Vanderhaeghe moest heel wat slikken bij KVO, ontslag was dan ook zeer pijnlijke affaire

Ontslagen worden als trainer, het hoort bij het vak. De manier waarop is soms wel beneden alle peil. Zo ook in het geval van Yves Vanderhaeghe, die bij Oostende op de keien werd gezet om Dominik Thalhammer te kunnen binnenhalen.

CEO Gauthier Ganaye cancelde zondagavond de maandagtraining. Ganaye kwam wel niet naar Oostende, waar Yves Vanderhaeghe en zijn staf zaten te wachten op nieuws. Ze hadden wel al door wat er ging gebeuren, maar ze kregen niets te horen. Om 12u gingen ze naar huis zonder nieuws, weet Het Nieuwsblad. Intussen was de hakbijl wel al gevallen.

Ganaye had al een drietal weken het plan om Thalhammer binnen te halen. Maar de schuld van de tegenvallende resultaten helemaal bij Vanderhaeghe leggen, is een brug te ver. Hij kreeg te weinig kwaliteit. Op de laatste dag van de transfermarkt haalde Ganaye nog Dapo Mebude, een 21-jarige spits van Watford die vorig seizoen werd uitgeleend in de Engelse derde klasse. Veel te weinig.

Oostende haalde ook spits Fraser Hornby, die bij Kortrijk onder Vanderhaeghe al geen vaste waarde was. Dat gaf hij ook aan, maar toch werd hij gehaald. En volgens de krant hadden Kenny Rocha Santos en/of Theo N'Dicka een directe lijn met de bestuurskamer als ze niet in de ploeg stonden.