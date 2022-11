Mark van Bommel blijft positief: "We creëren net meer kansen"

Antwerp zit in een moeilijke periode, maar trainer Mark van Bommel blijft het positief bekijken. Dat bleek op de persconferentie in de aanloop naar de match tegen Anderlecht.

Zondag speelt Antwerp tegen Anderlecht. Antwerp wil de moeilijkere periode met 4 nederlagen op 6 wedstrijden doorbreken en winnen tegen Anderlecht.

Scoren was in de laatste wedstrijden niet altijd even gemakkelijk. "We creëren nochtans meer kansen dan in het begin van het seizoen", aldus Mark van Bommel op een persconferentie. "Nu is het onze taak om die kansen om te zetten in doelpunten. We moeten onze efficiëntie aanscherpen. Het is slechts een kwestie van tijd."

Ook kon van Bommel wat kwijt over het Anderlecht onder de nieuwe trainer: "Ik heb hun 3 matchen gezien en ze spelen heel gevarieerd. Ook kunnen ze in verschillende systemen voetballen. Dat nemen we mee in onze voorbereiding."