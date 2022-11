OHL-winger werkt aan statistieken én aan lichaam: "Ik voel die spieren ook op het veld"

OH Leuven heeft met 2 op 12 niet de resultaten gehaald die ze wilden de laatste weken. Er moet gewerkt worden aan de productiviteit en daarvoor wordt ook naar Mousa Al-Tamari gekeken.

Tamari is één van de snelste en meest technische spelers in België, maar zijn statistieken zijn niet op dat niveau. “Ik ben niet snel tevreden. Ik wil elke wedstrijd beter doen. Dat moet beter. Elke speler wil statistieken. Ik werk één of twee keer per week op afwerking met Joachim Mununga", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Maar ook aan zijn lichaam wordt hard gewerkt. “Klopt. Drie of vier keer per week ga ik naar de fitness om bij te trainen op mezelf. Ook vandaagnog, terwijl we binnen twee dagen al een wedstrijd te spelen hebben. Ik voel die spieren ook op het veld. Ik ben klaar om te vechten. Kracht, snelheid en mentale sterkte zijn nu alle drie goed. Mijn lichaam is in balans. Ik moet ook niet te zwaar worden."