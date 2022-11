De nieuwbakken trainer van Seraing weet wat de opdracht is: "Nu moeten we blijven hard werken, we hebben geen andere keuze"

Lang leek het erop dat Seraing de drie punten ging thuishouden tot dat op twee minuten tijd STVV gelijk en op voorsprong kwam. Nieuwbakken trainer Jean-Sebastien Legros weet wat de opdracht is voor de komende weken/maanden.

"Onze eerste helft was goed, zowel offensief als defensief. We scoren op het juiste moment, maar de rode kaart bepaalt het verloop van de tweede helft", verklaarde Jean-Sebastien Legros tegenover Sporza na de verliespartij tegen STVV.

"Fysiek was het moeilijk om STVV af te houden. Dat resulteert in een pijnlijke teleurstelling voor mijn spelers, want ze hebben alles gegeven. Nu moeten we blijven hard werken, we hebben geen andere keuze", gaf Legros het plan mee van