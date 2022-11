Fraser Hornby wil met KV Oostende tegen ex-club KV Kortrijk een zaakje doen

Zondagavond speelt KV Oostende thuis tegen KV Kortrijk. Voor Fraser Hornby wordt dat een blij weerzien met zijn ex-club.

In het seizoen 2019-2020 speelde Fraser Hornby voor KV Kortrijk. Hij werd gehuurd van Everton. Daarna volgden passages in Reims en Aberdeen. Sinds dit seizoen is Hornby terug in België. KV Oostende huurt hem van Reims.

Zondag spelen Oostende en Kortrijk tegen elkaar. Allebei hebben ze degradatiezorgen. Kortrijk staat op plaats 16 en daarmee op een degradatieplaats. Oostende staat 2 plaatsen hoger en telt 2 punten meer.

Hornby wil graag een zaakje doen tegen Kortrijk. Dat vertelde hij aan Het Nieuwsblad. Bij winst kunnen ze een kloofje met de kelderploegen slaan. De Kustboys willen zich dan ook zo snel mogelijk in de middenmoot nestelen. Ook vertelde Hornby dat ze net voor het WK nog de nodige ademruimte willen creëren, om dan met een gerust gemoed de break aan te vatten.