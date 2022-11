Trebel wil een belangrijke rol opnemen bij Anderlecht: "Dat zie ik als mijn taak"

Adrien Trebel is hersteld én speelklaar. De middenvelder van RSC Anderlecht wil aanknopen met zijn status van voor het blessureleed. En hij ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd.

Adrien Trebel lijkt de concurrentie te moeten aangaan met Amadou Diawara. Al lijkt de Fransman - indien hij zijn niveau van het begin van het seizoen kan halen - het pleit op dit moment met de vingers in de neus te winnen.

“Het is bovendien mijn bedoeling om de jongeren te begeleiden”, aldus Trebel in Le Soir. “Anderlecht beschikt over enkele talenten die over enkele jaren sterkhouder zullen zijn bij de nationale ploeg. Ik zie het als mijn taak om hen te helpen.”