Carl Hoefkens ziet maar één oplossing om mentale rust te krijgen bij Club Brugge

Club Brugge verloor zondag met 2-0 de Slag om Vlaanderen van AA Gent. Carl Hoefkens snakt naar mentale rust voor zijn ploeg.

Een bekermatch tegen Patro Eisden en een thuismatch in de Jupiler Pro League tegen Royal Antwerp FC staan er voor Club Brugge nog op de agenda voor de WK-break.

Dat WK is voor Hoefkens de grote boosdoener. “Ik zal vooral blij zijn als het WK gedaan is”, vertelt de Brugse trainer aan Het Laatste Nieuws.

“Veel spelers kijken er naar uit en dat speelt in hun hoofd. Dus: hoe sneller het achter de rug is, hoe beter. Je ziet dat het een heel bizar seizoen is. Fysiek en mentaal. Dan hoop je als coach dat het snel normaliseert. Zodat ze na het WK ook weer enkel met Brugge kunnen bezig zijn.”