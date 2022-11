Straks loting Champions League: bij Club Brugge zijn ze er nauwelijks mee bezig

De nederlaag tegen AA Gent heeft er zwaar ingehakt bij Club Brugge. De loting van de Champions League staat voor de deur, maar niet iedereen ligt daar wakker van.

Vanmiddag vanaf 12 uur is het de loting voor de 1/8-finales van de Champions League. Club Brugge zit in pot 2, maar na de nederlaag tegen AA Gent zijn ze nauwelijks bezig met die loting.

"Eerlijk gezegd, denk ik niet aan die loting", aldus Casper NIelsen bij Het Laatste Nieuws. "Het kan een goede dag worden, maar dat hangt ervan af."

Eenzelfde geluid klinkt bij Bjorn Meijer: "Ik was de loting al helemaal vergeten. Maar ik denk dat op dit moment daar niemand mee bezig is. Nu moeten we eerder voor de spiegel staan."