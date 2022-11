Carl Hoefkens bijt van zich af: "De kritiek doet me niets"

De laatste tijd krijgt Carl Hoefkens heel wat kritiek om zich heen. In de aanloop naar de topper tegen Antwerp klonk hij strijdvaardig.

De laatste weken leverde Club Brugge verschillende minder goede prestaties af. Ze wonnen wel de meeste van hun wedstrijden, maar dat was niet altijd met even goed voetbal. Zeker de laatste 2 wedstrijden speelden ze niet goed. Dat resulteerde in een nederlaag op AA Gent en bijna een uitschakeling in de Beker van België.

Daardoor kreeg Carl Hoefkens de laatste tijd heel wat kritiek, maar in de aanloop naar de wedstrijd beet hij van zich af. "Ik heb geen problemen met de kritiek die ik krijg", vertelde hij aan Het Laatste Nieuws. "Soms is de kritiek terecht, soms ook niet. Ook als de kritiek onterecht is, heb ik er geen problemen mee. Iedereen heeft recht op een eigen mening en het is aan mij om de juiste conclusies te trekken."

Net voor het WK wil Club nog een laatste keer er vol voor gaan en Hoefkens doet daarbij een oproep naar de supporters: "Ik hoop dat ze het kot in brand steken. Niet letterlijk natuurlijk, maar we hebben die vlam nodig om opnieuw een volgende stap te zetten."