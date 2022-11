Referee Department geeft (op 1 fout na) pluim aan arbitrage na speeldag 17 en heeft opvallende mening over strafschop Mechele: "Borderline"

Het Referee Department heeft zich uitgelaten over heel wat zaken van afgelopen weekend. In welke gevallen had de arbitrage gelijk en in welke niet?

Er was dit weekend weer veel te zeggen en te doen over diverse beslissingen op de Belgische voetbalvelden, maar het Referee Department geeft zijn arbiters dit weekend goede punten. Over de meeste zaken (strafschoppen en rode kaarten in Kortrijk - Gent, OH Leuven - Seraing, Standard - Union, Zulte Waregem - Eupen, Westerlo - Oostende en STVV - Cercle) waren ze het volmondig eens met de beslissingen van de refs. Mechele De zaak met de strafschopfout van Brandon Mechele in Club Brugge - Antwerp was het meeste voer voor discussie. "Bij deze “borderline” situatie aanvaardt het Professional Refereeing Department de beslissing van de scheidsrechter en wordt er geen VAR-interventie verwacht voor het armcontact van de Club Brugge-verdediger", klinkt het op de webstek van de Belgische voetbalbond. Geen enkel foutje dus dit weekend. Of toch: Arteaga had voor zijn fout in Anderlecht - Genk maar geel moeten krijgen en niet rood en daar had de VAR moeten tussenkomen volgens het Referee Department.