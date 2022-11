Teddy Teuma na overwinning bij Standard: "Union staat er altijd"

Union won zondag bij Standard (2-3). Dankzij deze overwinning aan de oevers van de Maas klommen de Brusselaars naar de tweede plaats in het klassement.

"We wisten dat het heel moeilijk zou worden, de grote teams beten al hun tanden stuk op Sclessin. We moesten het meteen in handen nemen en dat is ons gelukt", zei Teddy Teuma achteraf. "We kwamen goed in de wedstrijd, we wonnen onze duels en scoorden snel. En dat loonde, want we gaan naar huis met de drie punten", aldus de aanvoerder van de Union.

Aan het begin van de tweede helft kon Standard tegen scoren op penalty. "Aan het begin van de tweede helft waren we iets minder goed, maar toen scoorden we uit een corner en dat deed ons goed. En we scoren nog een derde doelpunt op de tegenaanval. Ook defensief hebben we goed gepresteerd omdat we uiteindelijk weinig kansen tegen kregen. We incaseren twee doelpunten op penalty", legde de Maltese international uit.

Union sluit de eerste helft van het seizoen af met 36 punten en staat tweede in het klassement en eindigde als eerste in hun poule in de Europa League. "En in de ronde van 16 van de Beker van België, hè", zei de middenvelder met een glimlach. "Als iemand me dat voor het nieuwe seizoen had verteld, had ik het nooit geloofd. Union staat er altijd. Wie weet hoe ver we zullen geraken! We willen alles winnen. We verdienen onze plek, maar ook een beetje meer respect", besloot Teuma.