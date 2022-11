Vanhaezebrouck streng voor Martinez: "Met verkeerde mensen aan het bouwen geweest" en "Geen flexibiliteit"

De Jupiler Pro League gaat in zijn WK-break, het WK in Qatar staat stilaan voor de deur. En dus komen ook de analisten met hun voorbeschouwingen.

Hein Vanhaezebrouck had zich de voorbije weken en maanden al een paar keer kritisch uitgelaten over de Rode Duivels en bondscoach Roberto Martinez.

Voor Sportweekend heeft hij nu vooruit geblikt op het WK. En hij is kritisch: "Dat Martinez nu Faes en Theate moet meenemen en niet Boyata en Denayer, toont aan dat hij met de verkeerde mensen aan het bouwen was."

Flexibiliteit

"Tactische flexibiliteit bij de nationale ploeg is er niet. We spelen altijd hetzelfde. Zelfs geen kleine tactische wijziging stel ik daar vast. Als we druk moeten zetten op het moment dat het moeilijk is, lukt dat niet bij de Duivels."

"Met Lukaku en Hazard heb je daar de spelers niet voor. Zorg dan dat je andere jongens kan brengen die dat wel kunnen", aldus Vanhaezebrouck.