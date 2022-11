🎥 LEES- EN KIJKTIP! Fredberg doet uitgebreid verhaal over zijn verleden, komst en doelstellingen met Anderlecht

Jesper Fredberg werd dinsdag officieel aangesteld als CEO Sports van RSC Anderlecht. De 41-jarige Deen nam meteen plaats voor de camera voor een eerste kennismaking.

Fredberg heeft bij RSC Anderlecht meteen zijn geschiedenis, visie en opdrachten uit de doeken gedaan in een uitgebreid interview op de website van paarswit.

"Ik heb het geluk gehad om te mogen werken bij enkele mooie clubs en jeugdacademies zoals Brondby en Aarhus in Denemarken, Omonia Nicosia in Cyprus en Panathinaikos in Griekenland. In mijn loopbaan heb ik functies uitgeoefend als jeugdtrainer, hoofdtrainer, technisch directeur, sportief directeur en als hoofd jeugdopleiding”, klinkt het.

“De afgelopen jaren was ik sportief directeur bij Viborg FF. Toen ik er aankwam, speelden we in de tweede divisie met de oudste kern, maar we hebben onze strategie omgegooid. De club is er vandaag erg goed aan toe. In die zin was het voor mij het juiste moment om Viborg te verlaten, want de club is in goede handen en kan terugvallen op sterke fundamenten. Tegelijkertijd zie ik een enorm potentieel in Anderlecht en zie ik enkele gelijkenissen met Viborg. En uiteraard is het moeilijk om nee te zeggen als je bij een club als deze kan komen werken.”

Over het belang van Neerpede

"Ik haal graag het beste uit mensen. En dat geldt ook voor jonge voetbaltalenten. Ik kom uit jeugdopleidingen waar ik met erg jonge spelers maar ook met de beste talenten van Denemarken heb mogen werken. Dat is een essentieel onderdeel van mijn filosofie geworden: ik wil niet alleen met het eerste team werken. De band met de jeugdopleiding is voor mij cruciaal. En daarin onderscheidt Anderlecht zich. Neerpede is een instituut dat wereldwijd bekend is. Dat is niet iets dat we van onderaf moeten opbouwen, maar wel een rijke geschiedenis, een cultuur die al opgebouwd is door de jaren heen. Deze club mag trots zijn op de vele talentvolle spelers die hier zijn opgeleid en vandaag competitief zijn in Europa en voor hun nationale teams. En dan is er natuurlijk de geschiedenis van de club. Dit is een trotse club, de grootste club in België. Dat kun je niet kopen. Dat is iets wat je verdient.”

Over het voortbouwen op het DNA van de club

"Ik weet dat hier al veel goede elementen zijn, en ik zie andere dingen die we wat moeten reorganiseren. Maar alles zit hier al in het DNA, dus we hoeven helemaal niet vanaf nul te beginnen. We zijn een club die wil winnen. Ik hou ervan dat we niet bang zijn om te zeggen dat we de beste willen zijn. Voor mij is die cultuur van winnen een belangrijk aspect.”

“Om successen te behalen, denk ik dat onze spelidentiteit cruciaal is. Dat is iets waar de club verantwoordelijkheid voor moet nemen. Als je een club van deze grandeur bent, met deze ambities en deze geschiedenis, en als je een jeugdopleiding hebt met dit enorme potentieel, moet je ook een speelstijl hebben die bij dat alles past. We willen aanvallend denken. En we willen een duidelijk pad creëren voor onze grootste talenten. Want die vormen zo’n groot deel van het DNA van deze club.”

“Voor mij gaat het erom dat we al die punten verbinden en er extra lagen op bouwen. Continuïteit en een duidelijke strategie zijn essentieel. Met strategie doel ik ook op de speelstijl. Hoe willen we voetballen? Waar willen we voor staan? Als we op een dag eens niet met onze shirts spelen, moet iedereen kunnen zeggen: dat lijkt op een team van RSC Anderlecht. Of het nu een U12-team is, de eerste ploeg of het vrouwenteam."

Over de volgende stappen

"We moeten duidelijk zijn over wat we van onze mensen verwachten. Want als het kader duidelijk is, dan wordt het voor ons ook veel gemakkelijker om spelers te rekruteren, om stafleden aan te werven, een coach aan te werven wanneer dat nodig is. Om een omgeving te creëren waarin iedereen er helemaal voor kan gaan en maximaal kan presteren.”

“Anderlecht zou nooit mogen staan wat het nu staat. Dus natuurlijk is het nu belangrijk om resultaten te boeken, om de club opnieuw naar hogere regionen in het klassement te brengen. Om zo ook het geloof te versterken dat we op het juiste pad zitten.”

“We kijken nu vooruit naar een transferperiode die er snel aankomt. We hebben niet gepresteerd zoals we dat gehoopt hadden. Dat is aan mij om daar nu in te duiken. Het is voor mij te te vroeg om te zeggen dat we deze of een andere speler nodig hebben. Dat zou respectloos zijn tegenover wat we al hebben. Maar natuurlijk evalueren we de kern, want we willen een zo sterk mogelijk team samenstellen om onze doelen te bereiken. Dat is iets waar we de komende weken en maanden in zullen duiken. Dat heeft opnieuw ook te maken met de speelstijl die we willen en de spelers die we hebben. Het is niet iets dat we van de ene op de andere dag of in de komende transferperiode meteen kunnen veranderen. Dat zal geleidelijk aan komen, ook vanuit de jeugdopleiding.”

“Dus natuurlijk moeten we er op korte termijn voor zorgen dat we presteren en de juiste stappen zetten. Maar ook op lange termijn moeten we bekijken hoe we het Anderlecht van de toekomst willen opbouwen en hoe we duurzaamheid kunnen creëren. Als we dat allemaal doen, op korte en lange termijn, dan zie ik niet in waarom we geen succes zouden hebben. Want er zijn zoveel geweldige aspecten en sleutelfactoren al aanwezig in deze club. Nu moeten we vooral de juiste elementen samenbrengen. En dat kost tijd. Maar het is iets waar we meteen mee aan de slag gaan. Ik kan eerlijk gezegd niet wachten."

Bekijk het interview in de video hieronder...