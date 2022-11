Verrassing op komst? 'Belgisch jeugdinternational als wit konijn naar het WK ... voor Marokko'

Nadat Bilal El Khannouss al naar het WK mag voor Marokko lijkt nu ook een tweede toptalent aanspraak te maken op een selectie van bondscoach Walid Regragui.

De blessure van Amine Harit afgelopen zondag in de Ligue 1 heeft voor een vrije plaats gezorgd in de selectie van Marokko.

Een aantal namen worden genoemd als mogelijke vervanger van Harit en daarbij hoort ook ... een Belgische speler.

Zaroury

De 22-jarige Anass Zaroury zou mogelijk als 'wit konijn' naar het WK kunnen en zo zijn prima seizoen bij het Burnley van Vincent Kompany bekroond zien worden.

De in Mechelen geboren jongeling speelde in de jeugd van Zulte Waregem en Lommel en kwam aan de oppervlakte bij Charleroi. Hij speelde al meermaals in de Belgische jeugdelftallen, maar sloot een overstap naar Marokko nooit uit.