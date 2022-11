Advocaat van Roberto Martinez: "Niet respectvol voor de meest succesrijke bondscoach ooit"

Recent lekte uit dat bondscoach Roberto Martinez met de voetbalbond onderhandelt over een nieuw contract bij de Rode Duivels.

De voetbalbond verraste door te stellen dat het verder wil met bondscoach Roberto Martinez. Liefst van al meteen tot het volgende WK binnen vier jaar.

Advocaat Jesse De Preter bevestigt aan Het Nieuwsblad dat die gesprekken er geweest zijn. “Maar er is voor alle duidelijkheid nóóit een concreet voorstel gekomen, terwijl het zogezegd de bedoeling was om alles af te ronden voor de afreis naar Qatar”, klinkt het.

De verantwoordelijkheid voor het feit dat er nog geen nieuwe overeenkomst is, ligt volledig bij de voetbalbond. “Het uitblijven van een voorstel stoort mij totaal niet, wel het gevolg van de foute communicatie, namelijk dat de buitenwereld begint te denken dat het Roberto is die de boot afhoudt of dat hij te veel geld vraagt. Dat is totaal niet zo.”

“Door de houding van de bond - die ik als niet respectvol beschouw voor de meest succesrijke bondscoach in de Belgische voetbalgeschiedenis - ontstaat er een negatief sfeertje omtrent de toekomstplannen van Roberto zelf. De spelers beginnen zich wellicht ook af te vragen hoe het nu juist zit. Dat is niet goed.”