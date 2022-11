Mo Salah werd ooit aan een Belgische club getipt

Mo Salah is momenteel een van de smaakmakers van Liverpool. Daarvoor had het gekund dat de Egyptenaar voor een Belgische club zou gespeeld hebben.

In 2012 verliet Mo Salah een kleine Egyptische club. Nader El Sayed was tussen 1998 en 2000 ooit doelman bij Club Brugge en tipte Salah bij zijn ex-club. "Het was gewoon een vriendschappelijke tip", vertelde El Sayed aan La Dernière Heure. "Want ik was geen makelaar. Ik heb hen toen gewezen op de goede Egyptische talenten die we hadden."

"Helaas hadden ze niet geluisterd en ging het niet door", ging El Sayed verder. Het zou leuk geweest zijn om Salah in de Belgische competitie te zien." FC Bazel kocht Salah uiteindelijk voor 2,5 miljoen euro. Anderhalf jaar later nam Chelsea hem over. Nadien brak hij in Italië bij Fiorentina en AS Roma door.