Hein Vanhaezebrouck vraagt het zich af: "Zou Louis van Gaal zo ingenieus zijn?"

Op een WK zijn de loting en het speelschema een belangrijk onderdeel van het mogelijke resultaat. Hein Vanhaezebrouck heeft die zaken grondig bestudeerd.

Eerste of tweede eindigen in de groepsfase, het kan het verdere verloop van het WK in Qatar behoorlijk beïnvloeden. Hein Vanhaezebrouck maakte alvast de rekening op.

Voor Nederland en België maakt het een wereld van verschil. “Tenzij Louis van Gaal zo ingenieus is dat hij tweede wordt in zijn groep. Dan ontlopen ze Argentinië en Brazilië in principe”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

“Het is simpel: als je een kans wil maken op de wereldtitel, moet je aan de andere kant van de tabel vallen dan die twee landen. Als de Belgen de groep winnen, zitten ze in principe aan de juiste kant en spelen ze er niet tegen. Ik verwacht een verrassende finalist.”