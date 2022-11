Felice Mazzu verdedigt Eden Hazard: "Negatief klimaat rond hem creëren kan schadelijk zijn voor het team"

De coach van Charleroi verdedigt Eden Hazard als basisspeler.

De grote vraag bij de Rode Duivels lijkt wat er met Eden Hazard moet gebeuren? Moet hij na zijn prestatie tegen Egypte wel starten tegen Canada? Felice Mazzu denkt alleszins van wel.

"We weten heel goed dat Eden niet in het beste deel van zijn carrière zit, maar we weten ook dat hij intrinsiek een buitengewone speler is, die iets kan brengen in de grote wedstrijden, door zijn ervaring, door zijn automatismen of door zijn kwaliteit", zegt Mazzu bij Dans La Vestiaire.

De coach van Charleroi vindt dat Hazard nog altijd moet starten. "Als we een negatief klimaat rond hem creëren, kan dat schadelijk zijn voor het team. Ik laat hem aan het WK beginnen. Als hij het niet goed doet, moeten er beslissingen worden genomen",