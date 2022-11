Anderlecht strikt straffe tegenstander voor oefenwedstrijd tijdens WK-break

WK-break, maar heel ploegen in de Jupiler Pro League hebben werk aan de winkel en willen zich optimaal voorbereiden.

RSC Anderlecht zit net als alle andere ploegen in de Jupiler Pro League in de vervroegde winterstop door het WK in Qatar. Na wat vakantie volgt er een stage en enkele oefenwedstrijden.

Anderlecht bereidt zich tenvolle voor om bij de herneming van de competitie te knallen. Het moet dringend wat achterstand inhalen in het klassement van de Jupiler Pro League.

Paarswit wist alvast een stevige tegenstander te strikken voor een oefenwedstrijd. Op 10 december zal Anderlecht in Spanje Real Sociedad, de nummer drie in de Primera Division, partij geven.