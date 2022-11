Australië had even hoop, maar ging uiteindelijk 'down under' tegen Frankrijk

Een klein halfuur liet Australië de uittredend wereldkampioen bibberen om in hun openingsmatch de boot in te gaan. De Fransen kwamen snel onder stoom en blijven dankzij Mbappe en Giroud op koers.

Op het vorige tornooi kwamen Frankrijk en Australië elkaar ook al tegen in de groepsfase. Frankrijk plaveide toen de weg naar de wereldtitel door Australië met 2-1 weg te zetten.

1ste helft

Frankrijk koos direct voor de aanval, maar het was Australië dat zich meteen liet gelden. Met drie passen werd de volledige verdediging van Frankrijk in vernieling gespeeld. Het was Goodwin die de afwerker van dienst was. Zo stond ineens de wereldkampioen op achterstand.

Het werd zelfs dubbele pech voor Frankrijk want Lucas Hernandez blesseerde zich. Hij moest van het veld en werd vervangen door zijn broer. Die niet lang nadien een belangrijke rol ging spelen.

Het eerste grote gevaar na het openingsdoelpunt kwam wederom van Australië. Duke met het schot vanuit de tweede lijn, maar de bal gaat over en naast het doel van Lloris. Dan was het tijd voor Frankrijk.

De Fransen trekken dan helemaal het laken naar zich toe en dit loonde. Invaller Theo Hernandez met de voorzet en Adrien Rabot kopte de bal staalhard binnen. De bordjes stond terug in evenwicht en alles kon opnieuw beginnen. De Fransen gingen op hetzelfde elan verder en nadrukkelijk op zoek naar de voorsprong. Die kwam er ook via Giroud. De Franse aanvaller van AC Milan scoorde zo zijn eerste doelpunt op een WK. Opluchting bij Frankrijk al bleef het ijzig stil in het stadion.

Het venijn voor de Fransen zat zowel in de kop als in de staart van de eerste helft. Want in het slot kwamen de Australiërs ineens uit hun verdedigingsgordel. Irvine met de prima kopbal, maar deze belande op de paal en dwarrelde over de achterlijn.

2de helft

De Fransen waren gewaarschuwd en kozen voor de aanval in de tweede helft. Giroud, Griezmann, Mbappe met de mogelijkheden, maar een bevrijdende treffer bleef uit. Al domineerde de Fransen de Australiërs die niet meer tot voetballen kwamen.

Het was wachten tot de 68ste minuut, maar dan kon heel Frankrijk opgelucht ademhalen. De twee flankaanvallers van Frankrijk gingen aan het toveren. Dembele met de prima actie en voorzet en niet Giroud, maar Kylian Mbappe met de kopbal. Een manier van scoren die we nog niet dikwijls zagen van de flankaanvaller.

De Franse superster had er duidelijk zin in. Want met tweemaal een versnelling te plaatsen rolde hij de rechterflank van Australië op en leverde hij een prima voorzet af. Targetspits Giroud stond prima geplaatst en kopte de 4-1 tegen de netten.

Frankrijk leek tevreden met de voorsprong en behield rustig het balbezit. Australië snakte naar het einde van de wedstrijd en kon geen vuist meer maken. Zo bevestigde Frankrijk zijn favorietenrol op dit WK. Zonder grootste prestatie werden de Australiërs opzij gezet.