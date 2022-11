SK Deinze kijkt uit naar WK van Liam Fraser: "Vergelijken met Xabi Alonso"

De Canadese pers moest ze zelf even goed kijken om wie Liam Fraser van SK Deinze die de selectie voor het WK haalde eigenlijk was.

De speler van een “little league”, zo wordt hij door de Canadese pers genoemd, verwijzend naar de Challenger Pro League in ons land. Ondanks dat zit hij wel in de selectie voor het WK in Qatar.

In januari arriveerde hij bij Deinze, transfervrij van Toronto overgenomen. “Liam is de motor van onze ploeg”, zegt ploegmaat Alessio Staelens aan Het Nieuwsblad. “Als centrale middenvelder heeft hij een groot loopvermogen. Hij recupereert veel ballen, is altijd aanspeelbaar en rustig in het samenspel.”

“Bovendien heeft hij een goeie lange pass. Qua type zou ik hem durven vergelijken met Xabi Alonso. Hij kan zeker in een betere competitie spelen en ik weet ook dat er afgelopen zomer interesse was van een Belgische eersteklasser, maar je moet ook wat geluk hebben.”